Maanteeamet esitab liiklejatele väljakutse

13. juuli – Teen täna enda ja sõbra liiklemisvahendi korda. Kõik, mis liigub, vajab hooldamist. Vaata üle, kas su auto õlitase on normis või kas rattakett on õlitatud. Uuri ka näiteks vanaemalt või naabritädilt, kuidas on lood nende jalgratastega.

14. juuli – Valin täna peatoe õige kõrguse. Kas sa teadsid, et peatugi ei ole vaid mugavuselement? Autoõnnetuse korral on peatoe ebaõige seadistuse tõttu väga suur risk saada surmavaid vigastusi või seljaaju trauma. Ja kui juba peatuge üle vaatad, siis kontrolli, kas turvavööl ei ole keerde sees ja kas pingutusmehhanism toimib.

15. juuli – Täna liiklen teisiti. Kui liikled tavaliselt autoga, siis miks mitte teha seda täna jalgsi? Kui ühistranspordiga, siis miks mitte teha seda täna jalgrattaga? Leia endale sobivaim viis, kuidas teisiti liigelda.

16. juuli – Järgin täna piikiirust. Liiklus ei ole koht, kus püüda aega tagasi võita. Piirkiiruse eiramine ei mõjuta ainult ühte ohukomponenti, vaid mõjub doominoefektina rohkematele teguritele. Võta aega, et ohutult punktist A punkti B jõuda.

17. juuli – Täna ei näpi liigeldes telefoni. Rööprähklemine liiklusesse ei sobi! Katseta sel päeval, kuidas on veeta üks päev autoroolis kõrvaliste tegevusteta.

18. juuli – Täna peatun, vaatan, veendun ja tänan! Liikluses on jagatud vastutus – ka jalakäijal on oluline enne teeületust peatuda, vaadata mõlemale poole ja veenduda teeületuse ohutuses. Kui sõidukijuht laseb sind üle tee, siis ole hea ja täna teda!