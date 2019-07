Proviisorid soovitavad kiirelt apteeke müüma asuda

Seejuures tuletavad proviisorid kirjas suurimatele mitteproviisoritest omanikega apteekidele meelde, et omandipiirang jõustub juba vähem kui üheksa kuu pärast ja seepärast on praegu viimane aeg alustada apteekide müügiga. "Kui viimasel hetkel tuleb korraga müüki palju apteeke, avaldab see kindlasti mõju nende müügihinnale," märkis Alamaa-Aas kirjas apteegikettidele.