Tomi Saluveer: 1758 tulemust

Just nii palju tulemusi näitab internetiotsing, kui sisestada sõnapaar «Lätiga võrreldes» või «võrreldes Lätiga». Laulu- ja tantsupeo suurepärased emotsioonid näitasid aga, et meil pole põhjust end pidevalt naabritega võrrelda. Sada tuhat inimest ühel suurel platsil andsid tugeva tunde, et meil on võimu.