Eesti meister valmistub uueks hooajaks

Juulikuu esimesel päeval kogunes Põlva Serviti, et alustada ettevalmistust hooajaks 2019/2020. Kuigi lõppenud hooaeg venis mai lõpuni ning meeste rahvuskoondises osalenud mängijatel isegi jaanipäeavani, koguneti siiski juba 1. juulil, et alustada ettevalmistustega nii augusti lõpus toimuvaks Põlva Cupiks kui vahetult peale seda algavaks eurosarjaks ning järgnevaks hooajaks.

Hoolimata sellest, et juuli algus ei meenuta suve ja kostitab ohtrate vihmahoogudega, on Serviti treeningud toimunud välitingimustes. Treeninguid tabavad vihmahood ei ole mängijate motivatsiooni ega meeleolu alandanud. Meeskonna vaimust on tunda, et positiivne suhtumine aitab edasi ning raskused treeningutel ei ole takistus, vaid ületamiseks, et algavaks hooajaks paremini valmistuda.