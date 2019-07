Peaminister võttis sõna maasikate päritolu teemal

Maaleht kirjutas kolmapäeval, et ühe levinud skeemi kohaselt tuuakse öösel Riiast maasikaid Eestisse ning need müüakse seejärel turgudel kodumaisete maasikate pähe maha.

Maaeluminister Mart Järvik kinnitas, et pärast skeemi selgumist saatis veterinaar- ja toiduamet turgudele ka täiendavad kontrollid.

Järvik lisas, et trahvimäärad, mis rikkumiste tagajärjel määratakse on kõrged ning lõppkokkuvõttes pole see väärt 1-1,5 eurost võitu kilohinnalt, mida maasikamüüjad üritavad pettuse teel saada.