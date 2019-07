Statistikaameti prognoosi järgi väheneb Põlva-, Valga- ja Võrumaa elanike arv järgmisel veerandsajandil umbes 25 000 võrra, üle 89 000 elaniku pealt alla 64 000. On see teie hinnangul täpne arv?

See on tehtud praeguse parima teadmise järgi. Aga teatud asju saame ise muuta ja osa arengusuundi ei pruugi me praegu teada. Tehnoloogia areng ja inimeste mobiilsus annab uusi võimalusi elu- ja töökoha valikul. Ka ärimudelid ja väärtushinnangud muutuvad.