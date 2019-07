Eesti naismaastikuratturid on tegemas ajalugu ja liiguvad olümpia suunas

Lõiv usub, et Eestile olümpiakoha tagamisel saab määravaks, kui palju on võimalik käia välismaal võistlemas ja kuidas kellelgi vorm on. Kuna ressursid ja võimalused on piiratud, siis on oluline ka õigete võistluste valimine ja võimaluse korral ühiselt võistlemas käimine. Lõiv ise planeerib parimas hoos olla aga alles hooaja teises pooles. "Hooaeg on väga pikk ja suurem osa on sellest alles ees. Olen endale seadnud eesmärgi võistelda võimalikult stabiilselt läbi terve aasta," ütles Lõiv.