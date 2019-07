Jann Rapp: tülikad lapsed

Ühe võimalusena käisid korraldajad päev pärast peo lõppu välja, et edaspidi oleks üldlaulupidu vaid täiskasvanute kollektiivide päralt. Lastele jääks aga noorte laulu- ja tantsupidu.

Usutavasti ei tulnud selline ettepanek peo eestvedajatel üle huulte kergelt. Kiirelt oli aga vaja süüdlaste otsijatele mingi lahendus välja pakkuda. Ometi jäi ainuüksi sellise variandi mainimisest suhu mõru maik. Jälle on lapsed kuidagi tülinaks osutunud.

Meenus aasta 2011, kui Õllesummeri festivali eestvedaja Marje Hansar teatas telesaates, et noorte laulu- ja tantsupidu segab kesvamärjukesele pühendatud ettevõtmise korraldamist. «Lapsed on meie elu õied, aga nad võiksid õitseda kuskil mujal kui lauluväljakul praegu,» ütles Hansar ja teenis ära rahva pahameele.

Kindel pole seegi, kas laste kõrvalejätmisel suurest peost on üldse mingit kasu.

Nüüd on siis jälle lapsed need, keda ollakse valmis ohverdama selle nimel, et suurel peol justkui lahedam olla oleks. Hoolimata sellest, et äsjase peo ühes kõige võimsamas laulus «Igaviku tuules» oli just lastel ülimalt oluline roll. Ilma nendeta poleks Pärt Uusbergi kooriteos see, mis ta on.

Kindel pole seegi, kas laste kõrvalejätmisel suurest peost on üldse mingit kasu. Oletame, et mõnigi pere jätab peole tulemata kas või juba pahameelest, et lastele laulukaarele või tantsuväljakule ruumi ei jagunud. Ent samas jagub kindlasti neidki, kes eeldavad, et kuna ruumi peol on rohkem, tasub seda kindlasti kaema minna. Ja tulemus võib taas kord olla see, et lauluväljakul käib armutu trügimine ja piletimüük lõpetatakse ootamatult. Ning pärast pidu otsime jälle hoolega süüdlasi.

Tunduvalt parem lahendus oleks teha laulupeoga nii nagu tantsupeoga: müüki läheb kindel arv pääsmeid ja kes hiljaks jääb, see ilma jääb.

Paraku pole laulu- ja tantsupidu ainus koht, kus lapsed ühtäkki justkui probleemiks on osutunud. Järva Teataja kirjutas eelmisel nädalal, kuidas Paide Soo tänava noored ei julge enam majade vahel korvpalliplatsil õhtusel ajal mängida. Läheduses asuva maja elanikud on selle ära keelanud, kuna see häirib nende rahu.