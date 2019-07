Kagu-Eesti inimeste mured on jõudnud riigikogusse ja presidendi kabinetti

Tõepoolest, kuigi Kagu-Eestit varjutavad mitmed probleemid, tunnistasid kolme maakonna arenduskeskuste juhid, et viimastel aastatel on hakatud piirkonnale suuremat tähelepanu pöörama. Näiteks tegi eelmine valitsus peaminister Jüri Ratase juhtimisel olulised sammud lõunaeestlastele lähemale, kui asuti välja töötama Kagu-Eesti regionaalprogrammi. Nüüdseks on loodud kolm toetussuunda, mille abil soovitakse toetada kohaliku ettevõtluse arengut ja piirkonna spetsialistide eluaseme korrastamist koostöös omavalitsustega ning elavdada paikkonna mainekujundust.

Olen tänulik Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuskoalitsioonile, kes keerulistes eelarve läbirääkimistes nägid võimalust Kagu-Eesti programmi rahastamist jätkata eelmise valitsuse kokkulepitud mahus. Kokkulepitud 3,2 miljonit eurot nelja aasta jooksul kõiki probleeme kindlasti ei lahenda, aga nagu ütles kohtumisel riigihalduse minister Jaak Aab, siis võimalust mööda soovitakse programmi rahastust kindlasti suurendada. Pikk tee on küll minna, kuid on igal juhul positiivne, et valitsus ei vaata probleeme tegevusetult pealt, vaid on võtnud eesmärgiks piirkonna mahajäämust pidurdada.

Kuid tähelepanu pööramine ei pea olema alati rahaliselt mõõdetav. Kahtlemata mõjub positiivselt Eesti Vabariigi presidendi otsus töötada septembri keskpaigas just Kagu-Eestis. Töökontori ärakolimine harjumuspärasest Kadrioru lossist pole aga esmakordne, sest mäletatavasti viis president mullu augustis ja novembris kantselei Ida-Virumaale. President sai sooja vastuvõtu osaliseks ning üle mitme aasta tundsid sealsed inimesed riigi tõelist kohalolekut. Peagi saavad sellest osa ka Kagu-Eesti elanikud.

Riigi tõelise kohaloleku all pean silmas seda, et lisaks presidendile võib augustis näha Võru-, Valga- ja Põlvamaal tavapärasest enam riigiametnikke. Möödunud suvel oldi välitöödel Ida-Virumaal ning kuna Tallinnast väljaspool töötamine täitis oma eesmärgi, võeti seekord ette Kagu-Eesti. Ikka selleks, et ametnikud oskaksid tegeliku elu ja paberil nähtu paremini kokku viia.

Toetan seda mõtet täielikult, sest kui paljudele eestimaalastele tundub elu Lõuna-Eesti küngaste vahel nii maaliline ja muretu, võib arvamus sellest paigast kiiresti muutuda. Piisab vaid mõne aukus kruusatee läbimisest.

Kohalike teede kehv seisukord pakub alati palju kõneainet, nii rahvakohtumistel kui ka riigikogus. Nii olid ka Kagu-Eesti toetusrühma kuuluvad saadikud üksmeelel, et teede korrashoid avaldab piirkonna arengule suurt mõju. Tihtipeale ei soovi just sellepärast kolida piirkonda noored ning sageli saab see kaalukausil määravaks ka ettevõtjatele.

Kagu-Eestis, kus kruusateede osakaal on Eesti üks suurimaid, ei ole probleemi aga lihtne lahendada.