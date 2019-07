Obinitsa uus külmutuskeskus mahutab 150 tonni aiasaadusi

«Aiandusvaldkonna väikeettevõtjate jaoks annab külmutuskeskus võimaluse valmiv saak kiiresti jahutada ja külmutada – nii on võimalik korraldada saaduste väärindamine toodeteks ning saada rohkem tulu,» selgitas projekti eestvedaja Margus Timmo tehtud investeeringu vajalikkust.

Külmakeskust teenindab neli külmakambrit ning seal on sügavkülma pinda kokku 180 ruutmeetrit. «Võime ligikaudselt arvestada, et ühele ruutmeetrile saab paigutada ühe tonni aiasaadusi,» täpsustas Timmo. «Kui vahekäigud maha arvestada, mahutab keskus seega ligi 150 tonni aiasaadusi.»

«Meid on külastanud ka näiteks Itaalia ja Prantsusmaa võimalikud ostjad,» lisas Timmo. «Analüüside järgi on Eestis kasvatatud mustsõstar väidetavalt vägevam, kui Itaalias-Prantsumaal. Meie kliimas on seega mõistlik seda väärtuslikku marja kasvatada.»