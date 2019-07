Volvo kutsub Eestis tagasi üle 600 auto

Praegu teadaolevalt on Eestis teenindusse kutsumise alla kuuluvaid sõidukeid kokku 602. Volvo ainus Eestis volitatud edasimüüja AS Info-Auto on teavitanud enamust oma kliente kõnealusest teenindusse kutsumisest, ütles Balti riikide importööri Volvax Baltic turundusdirektor Tiit Lillipuu.

Volvo omanikke, kes on oma auto soetanud mujalt kui Info-Autost ja neid, kelle kontaktandmed puuduvad, teavitatakse kohe kui vajalik info on maanteeametilt saadud.

«Halvimal juhul on võimalus, et mootoriruumis võib tekkida lokaalne tulekahju,» teatas Volvo. Ettevõtte kõneisik Stefan Elfström jättis Bloombergile täpsustamata potentsiaalse rahalise kahju, kuid lisas, et Volvo soovib vigased autod parandada nii ruttu kui võimalik ning klientidele ei tähenda see mingisugust väljaminekut.