Maapäeval Räpinas selgub aasta küla

Ilusa ilma korral on kõik huvilised oodatud tervitama kell 17.30 algavat maapäeva rongkäiku, mis viib Räpina aianduskooli juurest tuletõrjeväljakule. Just seal toimubki avatseremoonia ning aasta küla väljakuulutamine.

Kell 20 astuvad Räpina kirikus üles Tõnis Mägi ja Põlva muusikakooli keelpilliorkester Riivo Jõgi juhatusel. «See on Kodukandi kingitus kõigile küladele ja ühtlasi lõpuakord ligi kolm aastat kestnud EV100 sündmustele ja projektidele,» ütles Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk. Ta lisas, et kontserdil on oodata ka toredat üllatust. Korraldajad on tänulikud annetuste eest, mida saab teha kohapeal noorte muusikute ja kiriku toetuseks.