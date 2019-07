Põlvamaal algas päästenoorte suve suursündmus

Laagri üks korraldajaid, päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala lubab, et laagris pakutakse nii õppimiseks kui ka meelelahutuseks väga mitmekülgset tegevust.

«Lapsed ja noored saavad laagris hea võimaluse oma teadmisi praktikas proovile panna. See tähendab, et edaspidi oskavad nad veelgi paremini ära tunda ja ennetada riske, samuti tulevad need noored hästi toime ohuolukorras,» sõnas Virkala.