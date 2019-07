Selgus Serviti vastane

«Loosi üle me muidugi õnnelikud pole, oli ka lihtsamaid variante. Rikost kuigi palju veel ei tea, aga Sloveenia käsipalli tase on kõrge. Riko on kohalikus liigas viimastel aastatel stabiilselt esikolmikus lõpetanud. Ilmselt pean Andris Celminšile helistama, et rohkem taustainfot saada,» vihjas Serviti peatreener Kalmer Musting Sloveenias pallivale Valgast pärit Eesti koondislasele.