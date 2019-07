Valka kesklinnas on aastaid silma hakanud omapärased puud. Need on pöetud kandiliseks ja moodustavad sirgjoone paralleelselt tänavaga.

Kuigi nii mõnegi naaberlinna Valga elaniku hinnangul on tegu puude narrimise või suisa piinamisega, leiavad Läti piirilinna võimud, et taoliselt pöetud puud on kenad. Omavalitsus soovib selliste puude osakaalu linnas veelgi suurendada, aga kuna puude taoline lõikamine on üsna kallis teenus, pole seda veel tehtud. LEPM