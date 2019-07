Võru sai endale suure autokeskuse

Salome Auto AS avas Võrus sel nädalal 2400-ruutmeetrise ja ligikaudu kaks miljonit eurot maksma läinud autokeskuse. Hoones asuvad Automaailma varuosakeskus, KIA ja Peugeot` esindused ning nende automarkide garantiihooldus ja remont. Peale selle on majas Automaailma autoteenindus ja pesula. Tegemist on esimese Võru autosalongiga.