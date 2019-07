«Kindlasti kasutame seda tiitlit ära Setomaa hüvanguks,» lausus vahetult pärast tunnustuse vastuvõtmist Lüübnitsa külavanem Urmas Sarja. «Meil on kolm kultuuri koos: eesti, vene ja seto. Meie küla tugevus on inimesed, kes suudavad koos kõike teha. See, mis meid seob, on Lüübnitsa sibul.»