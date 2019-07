Laskur soovib 50. eluaastal olümpiale jõuda

Kull, kellel praegu turjal 48 eluaastat, soovib Eestit esindada tuleval aastal toimuval olümpial Tokyos. Tänavusest hooajast on tal ette näidata maailmakarikaetapi 17. koht, kuid olümpialepääsuks vajab jahilaskja suurvõistluste kohta esikuuikus. «Olümpiaala (jahilaskmine – K. K) on nii tiheda konkurentsiga, et ühe märgiga eksimine tähendab kümmet kohta tagapool,» rääkis Kull. Seega on Tokyosse jõuda võimalik vaid tiitlivõistlustel ja maailmakarikaetappidel võisteldes.