Kuningriigi lastepäeval esitletakse setokeelset Tähekest

Setokeelse Tähekese kaanepildi on joonistanud Võõpsu külast pärit Jane Raud, jutte on kirjutanud Õie Sarv, Andrus Kivirähk ja paljud teised. Loomulikult on setokeelsesse Tähekesse kirjutanud ja joonistanud seto lapsed nii Setomaalt kui Tallinna Seto Laste koolist.

Ajakirjas on nuputamisülesandeid, meisterdamist, aga ka retseptinurk. Samuti on seal Kauksi Ülle kirjutatud näidend, mille juurde joonistatud näpunukud, mis on võimalik ära värvida ja ajakirjast välja lõigata, et kohe näidendit läbi mängima hakata.