Eksinud seeneline päästeti sireeni abil

Naine kirjeldas üksikasjalikult oma teekonda. Kohalikel politseinikel tekkis seetõttu piisavalt hea ülevaade, kuhu appi minna. Ka positsioneeriti naise telefoni asukohta, ent see andis liigsuure otsinguala ning andis kord tulemuseks Valgamaa, siis juba Läti poole jäävad alad.

Politseinikud suundusid metsatuka juurde, kus naine asukohakirjelduse järgi võinuks olla ning asusid metsasihtidel alarmsõiduki sireeniga prouale teed juhatama. Tunni möödudes andis see taktika metsateid järjepanu läbikammides tulemuse. Naine kuulis lõpuks sireeni ning peagi said politseinikud temaga juba ka silmsideme. Naisega oli kõik korras ja meedikute abi ta ei vajanud.

Valga politsei piirkonnavanem Kairi Ruus ütles, et igal hooajal saab politsei kümneid teateid, kuidas seenelised ja marjulised metsast väljumisel õiget teeotsa enam ei leia.

«Kui tekib kahtlus, et õige siht on kaduma läinud ja liikumissuunas enam kindel ei olda, tuleks sellest kohe politseile teada anda ning vältida kõrvalistel numbritel helistamist, et säästa oma telefoniakut. Vaid nii saame aegsasti reageerida, kaasata vajalikud abijõud ning aidata inimesed metsast välja veel enne, kui olud pimeda saabumisega raskemaks lähevad,» sõnas Ruus.