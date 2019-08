«Limusiiniga ma otseselt äri ei aja, pigem on see pere­auto,» rääkis VP Limuga sõite tegev Vellu Ratt, kelle sõnul tehakse aastas siiski ka ligikaudu 30 tellitud sõitu. «Kui keegi väga soovib, oleme need tiirud ikka ära teinud.»