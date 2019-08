Ivari Padaril täitus veerandsajand poliitikas

«Poliitiline aktiivsus tekkis juba tollases mõistes kaheksaklassilises koolis. Mulle meeldis ajalooga tegelemine, selle mõtestamine. Ambitsioon kasvas taasiseseisvumise paiku. Ühel hetkel olin ma Võrumaa talupidajate liidu tegevdirektor ja siis talumehed ütlesid mulle, et meist peab keegi minema poliitikasse. See toimus 25 aastat tagasi,» sõnas Padar.

Poliitik rääkis ka oma suvistest toimetustest. «Mulle meeldib kõikvõimalik füüsiline töö. Mul on omaette askeldamist koduga, mis asub Võrumaal. Mul on kaks õpitud ametit. Olen lõpetanud Võru tööstustehnikumi, kus õppisin puusepa ehk mööblitisleri ametit. Teiselt poolt on mind juba väga varasest lapsepõlvest huvitanud ajalugu, seega peale sõjaväge õppisin Tartu ülikoolis just seda eriala. Nii ajaloohuvil kui puutööl ongi minu harrastuste, hobide ja vaba aja veetmise vormide juures oma osa. Need lihtsalt käivad minuga kaasas.»