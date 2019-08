Kodukohvikud ootavad tänavu külla kahel päeval

Kohvikutepäeva korraldava MTÜ Loomiseks Loodud ühe eestvedaja Monica Sasi sõnul läks mullune esimene ülevallaline kohvikutepäev sedavõrd hästi korda, et tänavu otsustati ettevõtmist laiendada kahele päevale. Suurenenud on ka osalevate toidukohtade hulk: mullu oli neid 17. «Ka on kohvikud tänavu pikemalt avatud,» lisas ta. «Ja meelelahutusega nähakse rohkem vaeva, näiteks ühte kohvikusse tuleb esinema laulja Maian.»