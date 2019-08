Küsitlus: kui tihti käite laatadel ja mis teile seal huvi pakub?

«Mulle pakuvad huvi peamiselt vanavaralaadad, seal on natuke nostalgiat. Või käime naisega taimelaatadel: sügisel näiteks Ape laadal, naine valib seal lilli. Viimati käisime Lätis ühel käsitöölaadal, oleme käinud ka Rootsis ja Soomes. Avardame pigem silmaringi kaugemates kohtades. Poola kaup on Eesti laatadel täpselt nii kaua, kui inimesed seda ostavad. Keegi ei tuleks ju siia müüma, kui inimesed ei ostaks.»

«Kvaliteedi osas on Eestis kõrged nõudmised ning kogu aeg tuleb hoida silma peal, mida teised teevad. Peale selle vaatan teiste kaupmeeste toidukraami, kauplejate uusi huvitavaid maitseid, samuti käsitööd. Hiina kaupa vähemalt mina laadale otsima ei lähe. Pean samas tunnistama, et oma vabast ajast olen suhteliselt kehv laadalkäija. Suvine töine laadakauplemine väsitab ära.»

«Ma ei ole oma kaupa ühelgi laadal müümas käinud. Olen külastanud ainult sügisel Lindora laata. Suvel olen pidevalt seotud oma poega ja laatadel käimiseks pole aega. Näen ise vaeva sellega, kuidas tooteid välja panna ja kuidas müümine oleks atraktiivne, et pakuks huvi kauplejat kuulata ja jälgida. Samuti jälgin, kas kaupleja on võtnud endale töölised, kes ei pruugi asja vallata, või ta on ise need asjad teinud ja ise ka müüb. Proovin õppida midagi uut.»