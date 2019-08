Nädalavahetus algab soojalt

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Laine kõrgus on kuni 0,4 meetrit. Öö hakul võib kohati hoovihma sadada. Võib tekkida udu, muidu on nähtavus mõõdukas. Sooja on 15-17 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib mandril üksikutes kohtades hoog vihma tulla. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, pärastlõunal tugevneb lõuna- ja kagutuul 3-9 m/s. Sooja on 19-23 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Laine kõrgus on kuni 0,4 meetrit. Ilm on sajuta. Hommikul on udu ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 19-21 kraadi.