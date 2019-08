Algav nädal toob vihmahood

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihm, pärast südaööd sajuhood lääne poolt alates lakkavad. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s, öö hakul rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on öösel 10-16 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Tuul pöördub läänekaarde 3-9 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja Eesti lääneosas sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul tuul 4-9 m/s, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on vahelduv pilvisus ja sajab hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul tuul 5-10 m/s, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 16-21 kraadi.