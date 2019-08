Üks Pihkva karudest õnnestus kinni püüda

Poolteist nädalat kestnud jälitustöö oli ühtlasi nii vaeva- kui ka seiklusrikas ja karu õnnestus lõpuks kätte saada taluõuelt Kulli külas Valgamaal Tõrva vallas.

"Öösel kella kahe paiku tuli info, et karu on seal nähtud," rääkis looma uinutanud Valgamaa jahimees Andres Balodis. "Juba tee peal jõudsime tema jälgedele ja selleks asjaks, kui kohale jõudsime, polnud loom veel mingit kahju teha jõudnud: askeldas taas prügikastide juures."

Kuigi loom inimeste saabudes jooksu pistis, õnnestus kolmel jälitajal talle järgneda ja Balodis suutis pimedusest hoolimata karu ka uinutipüssist tabada. "Mulle tehti spetsiaalne volitus, et võin igal ajal seda püssi kasutada. Muidu peaks keskkonnaametnik sellisel puhul alati kaasas olema."

Kolmest karu jälitanud mehest üks oli loomaarst Madis Leivits, kes vaatas pärast tema toibumist tervisliku seisundi üle ja tunnistas selle heaks.

Kogenud jahimehel Balodisel, kes mitu nädalat uinutipüssiga nii-öelda valves oli, on mõistagi hea meel, et karu kinni püütud sai. "Olingi juba mitu ööd magamata. See asi hakkas juba igapäevaelu segama."

"Nüüd on loom juba turvaliselt Tallinna loomaaias," lausus keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko. Järgmise etapina valmistatakse ette karu tagasiviimist Venemaale.

Teise Venemaalt tänavu Eestisse saabunud karu ehk emase Polja saatuse kohta praegu andmed puuduvad. "Kulli külas tegutses kinni püütud isane karu ehk Proša üksi," rõhutas Balodis.

Ka pole tema sõnul viimastest nädalatest ümberlükkamatuid tõendeid sellest, et korraga oleks koos nähtud kaht Pihkvast pärit mesikäppa. "Karu liigub nii kiiresti, et raske on alati hinnata, kas korraga nähakse üht või kaht looma."

Lähipäevad annavad tema sõnul lõpliku selguse selle kohta, kas ka Pihkvast pärit emakaru veel Valgamaal ringi liikumas on. "Piltidel on näha just isakaru," rõhutas Balodis.