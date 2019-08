Kodukohvikud panid Setumaa külad kihama

Rikka Ivvani talukohviku menüü põhi on Andresoni sõnul juba mitu aastat olnud mahe toortatar. «Kuna meil naabrimees Pai Vello kasvatab igasugu mahevilju ja muu hulgas ka tatart, oleme nende pere eeskujul hakanud rohkem toortatart kasutama ja püüdnud gluteeni toitudest välja jätta,» selgitas perenaine. «Lisaks toortatrale on menüüs muidugi ka lammas ja kolmandana on jõudsalt esile kerkimas kohalik must sõstar.»