Võrumaa alistas jalgpallis Järvamaa

«Mäng oli madala tempo ja mõlemapoolsete võimalustega, esimene poolaeg ja teise poolaja lõpp kuulusid meile. Kutid mängisid kohati liiga rahulikult ja eksisid mõned korrad, kuid üldiselt tundus, et mäng on kontrolli all ja lõpuspurdiga seda ka tõestasime,» ütles Võrumaa meeskonna treener ja esindaja Jaanus Vislapuu.