Turule jõuab noortele suunatud nädalaleht Postimees Juunior

Postimees kirjastab lehte Norra meediafirma litsentsi alusel, mis annab samalaadset toodet väga edukalt välja 6. aastat. Postimees Grupi juhatuse esimene Andres Kulli sõnul on Postimees Juunior igati tõsine ajakirjandus. «Fenomen peitubki tõelisuses – päris oma ajaleht lastele! Kusjuures osa lehes sisalduvast saab olema laste endi loodud,» tutvustas Kull, lisades, et enim sobib väljaanne 8–14-aastastele, kuid Norra kogemuse põhjal viskavad lehele pilgu peale ka lastevanemad.

«Kirjutame enamasti samadel teemadel nagu Postimeeski, ülesanne on päevakajalised teemad lastele arusaadavalt lahti kirjutada. Iga sõna omab suurt kaalu. Leht võiks olla ka tugev ühenduslüli teoreetilise kooliprogrammi ja päriselu vahel, luues päevasündmustele seoseid õpikutarkusega,» rääkis Kull.

Kolmapäeviti ilmuva 24-leheküljelise lehe eesmärk on õpetada noori omakeelset ajakirjandust tarbima ja mõningal määral ka tegema. «Paljud täiskasvanudki ei tea, mida tähendab juhtkiri, kus on faktid, kus väide või mis on arvamus. Juuniori lugeja peaks selle endale küll selgeks saama. Lisaks tuleb harjumus tarbida omakeelset meediat ning olla aktiivne ühiskonna liige,» ütles Kull.