Lemmikuid saab tasuta vaktsineerida

Enamus marutaudi surevatest inimestest on lapsed, kes on saanud koeralt hammustada. Eesti on küll 2013. aastast marutaudist vaba riik, kuid taasnakatumise oht on suur ning seepärast on koerte ja kasside marutaudi vastu vaktsineerimine endiselt kohustuslik.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees/