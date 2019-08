Jumalate jook Setomaa moodi

«See on jumalate jook ja hapukurk on kõrval,» ütles peremees selgituseks ja lisas: «See on setode traditsiooniline rahvusjook.» Ja seda, mis on setode rahvusjook, küllap teab enamik lugejaid. Täpsustavale küsimusele, kas see võiks olla kasemahl, vastas peremees eitavalt.

Setode hansaga on lood endiselt segased. Taludes käiv puskariajamine võib olla küll osa kohalikust kultuurist ja rahvakunstist, kuid seaduse silmis on see põrandaalune tegevus. Teisalt on poeletile jõudnud ühe Tartu suure õlletehase turustatav, 40-protsendise alkoholisisaldusega jook nimega «Sosku», kandes täpsustavat nimetust hansa. Kus ja kelle poolt too jook on päriselt tehtud, sildilt ei selgu.