Uuel nädalal on oodata kuni 26 kraadi sooja

Pühapäeva öösel on tulemas selge või vähese pilvisusega ilm. Mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-6 m/s. Sooja tuleb 6-11, rannikul kuni 15 kraadi. Pühapäeva päeval on oodata selge või vähese pilvisusega kuiva ilma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s, õhtul pöördub lõunakaarde. Sooja tuleb 18-23 kraadi.