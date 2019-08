President täidab hotelliomanike ammuse unistuse

Kaljulaid ööbib suurema osa visiidi ajast hotellis Räpina. Selle üks omanikest ja juhatuse liige Janno Karu lausus, et tavapärasest erinevaid tingimusi talle ei looda, küll on riigipea saabumine suur au. «President ööbib sviidis. Kui hotell 2009. aastal sai ehitatud, lootsime vargsi, et ehk kunagi mõni president leiab võimaluse Räpinasse tulla. Et see realiseerub, on suur au. Teeme kõik, et president tunneks ennast meie juures koduselt ja saaks hästi välja puhata.»