Serviti saagiks jäi taas hõbe

«Kahjuks ei suutnud piisavalt hästi finaalis vastu hakata. Laupäeval oli kaks tõsist lahingut ning piiterlaste treenituse tase on praegu parem. Avapoolajal pisut lubas, aga teisel kasvas vahe suureks ning lasime kõigil palluritel mängida,» kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.

«Turniir aga täitis eesmärgi: saime enam-vähem paika koosseisu ja mängijate rotatsiooni. See oli eurosarjamängude eel kõige tähtsam ning kindlasti said mängijadki hea tunnetuse. Oli loomulikult tore, et publikut tuli korralikult ning saime Siivo Sokule anda kena lahkumismängu,» lisas ta.