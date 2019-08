Uue hanke võitnud Go Busiga sõlmiti leping kaheksaks aastaks. Valga maakonnas hakkab inimesi teenindama 23 uut Mercedes-Benzi, Iveco ja SORi bussi. Neis on istekohti 19, 20, 29, 35 või 49. Liine jääb osaliselt teenindama ka kolm vanemat bussi.

Kõik uued bussid on varustatud konditsioneeride ning turvavöödega, lisaks ka turvakaamerate ning alkolukkudega. Eelmises hankes polnud turvavööd veel kohustuslikud. Sõidu mugavamaks jälgimiseks on bussidel nii sees kui väljas elektroonilised liinitablood. Igas bussis on ka koht kokkupandud lapsevankri jaoks.