Eestit esindavad Rahvuste krossil Leok, Kullas ja Rätsep

Tegemist on Team Estonia jaoks juba 26ndaks korraks, kui Rahvuste krossil osaletakse. Tanel Leok pikendab oma osalemiste maailmarekordit, kuna tema esindab Eestit 19ndat aastat järjest, Kullas ja Rätsep on sini-must-valge eest sõitmas aga kuuendat korda. Samas koosseisus on võisteldud eelnevalt ka 2016 ja 2017 aastal ning toona saadi vastavalt 9. ja 8. koht.