Harrastusarheoloog toob välja Peipsisse uppunud rannakülade aarded

Seisame otsinguklubi Kamerad Tartu osakonna juhataja Aleksandr Kotkiniga Mehikoorma tuletorni kõrval ja vaatame üle vee vastaskaldale Venemaa suunas, mis tundub lausa käeulatuses. Minu teadmised piirduvad sellega, et 1944. aastal ületasid Lämmijärve just siit kandist Nõukogude väed, sest Sinimägedelt ei pääsenud nad edasi. Sestap eeldan, et küllap on ka siinsed leiud valdavalt 75 aasta tagused. Aga ma eksin.