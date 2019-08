Rakvere Teatri juubelit jagub ka lõunasse

Eelmise aasta publikulemmikut, romantilist komöödiat «Kuni ta suri» mängitakse Võru kultuurimajas Kannel 16. septembril. Vene komöödia tuletab meelde, et kunagi ei ole hilja olla õnnelik, sest muinasjutud võivad juhtuda igaühega. Osades on Ülle Lichtfeldt, Maria Klenskaja, Anneli Rahkema ja Eduard Salmistu.

Mooste mõisa folgikojas jõuab 6. septembril publiku ette Urmas Lennuki kirjutatud ja lavastatud «Ükssarvikute farm». Eluga ummikusse jooksnud kirjanik Heldur kohtab vanaema juurde kolides kolme tuntud naiskirjandustegelast: Tammsaare Tiinat, Mäeküla Marit ja Raja Teelet. Lugu näitab läbi mõnusa huumori, et teinekord on meil kõik see, millest unistada, juba olemas. Mängivad Peeter Rästas, Helgi Annast, Liisa Aibel, Silja Miks ja Anneli Rahkema.