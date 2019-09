Valgamaal läheb lahti aardejaht

«Selleaastane Aaretejaht on kui lõbustus avastusretk Valgamaal, nägemaks maakonna eri paiku. Olen rõõmus, et selline traditsioon jätkub ning ettevõtjad ja omavalitsused on väga heal meelel nõus aitama aaretekotte täita,» ütles Valgamaa arenguagentuuri juhataja Anneli Kattai.