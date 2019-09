Muuseumisse jõudis 100-aastane mootorratas

Ilmselt oli Wanderer meil vähe levinud, sest 1928. aastal oli neid Tallinnas vaid kolm. Muuseumis oleva mootorratta omanik ja taastaja on A. Koop, kelle andmetel jõudis ratas Eestisse ilmselt Esimese maailmasõja ajal koos Saksa okupatsioonivägedega. Praeguse omaniku kätte sattus ratas üle kolmekümne aasta tagasi osadeks lammutatuna.

Et ühtki eeskuju käepärast ei olnud, tuli mootorratas ise kokku panna ja puuduolevad varuosad mujalt kokku otsida (näiteks pasuna taastamisel on kasutatud klistiiripumpa). Seega on tegemist ühe vanema sõitva mootorrattaga Eestis, mis meie teedel kihutanud juba üle saja aasta ja praegugi töökorras.