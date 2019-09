Politsei otsib Võrus kadunud 82-aastast Aivet

«Kadunud naise pere kirjeldas, et Aive on vaikne ning ei pruugi ise ümberkaudsete inimestega kontakti otsida. Teada on seegi, et naine ei ole harjunud üksi linnas liikuma ega pruugi ümbritsevat hästi ka aduda. Eaka naise füüsiline vorm on hea ning ta võib jalgsi kõndida pikki vahemaid, mistõttu on oluline, et kõik Võru kandi ja selle lähiümbruse inimesed oleksid tähelepanelikud,» palus piirkonnapolitseinik.