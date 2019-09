Lekkiv vagun seiskas Koidula raudteepiiripunktis rongiliikluse

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles kella poole nelja paiku õhtul, et ühest vagunist lekib välja lõplikult kindlaks tegemata ainet. «Seal on määratud ohuala vagunist 50 meetrit, inimesi sinna ei lasta,» lausus Kiik.

Kella 16.30 ajal lausus Kiik, et kohale on jõudnud keemiapääste varustusega meeskond. Selleks ajaks oli kindlaks tehtud, et lekkiv aine on isopropüülbenseen, mis on kergestisüttiv värvitu vedelik.