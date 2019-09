Õpilased koguvad maastikumängudel teadmisi

Mängu eesmärk on tekitada õpilastes maastikul liikumise kaudu huvi ümbritseva keskkonna ja selle hoidmise vastu. Nagu kõlas looduskaitsekuu sõnum, et loodushoid on meie igaühe endi kätes, õpetavad ka maastikumängud väikeste ja igapäevaste tegevuste kaudu loodust hoidma.