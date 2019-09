Arhitektuuripreemiatele nomineeriti mitu Lõuna-Eesti keskväljakut

2019. aasta arhitektuuripreemiate kuraatori Aljona Galazani sõnul on kõik valitud teosed tunnustust väärt. „Tervikuna näitavad nominendid meie arhitektide kõrget taset, loovust ja võimekust luua mitmekesine ja ainulaadne ruum kõigile. Sel aastal on preemiatele nomineeritud avalikud sise- ja väliruumid ning hooned, mis on rõõmustav, sest just nii jõuab tipptasemel ruumiloome inimeste vaatepilti ja elukeskkonda,“ rääkis Galazan. „Meie arhitektide tööd ja loomingut teadvustatakse, väärtustatakse ja võetakse järjest rohkem omaks. Kvaliteetne ruum harib, arendab head maitset ja tõstab kultuuritaset. Selle nimel me töötamegi.“