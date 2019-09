Serviti kaotas ja langes eurosarjast

"Kahju, et kodus võita ei suutnud, aga vähemalt tõestasime, et suudame tugeva Sloveenia liiga medalimeeskonna vastu 60 minutit mängus olla. Jõud olid võrdsed, võib-olla Rikol on veidi ühtlasemalt need jõud jagatud ja kindlasti on neil tagaliinis oluliselt enam viskearsenali," sõnas Musting.