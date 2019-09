Süttisid onn ja viljapõld

6. septembril kella 20.24 ajal tuli teade, et Põlvas Kuuse tänava piirkonnas põleb metsatukka ehitatud onn, kus oli voodi ja ahi. Päästjad kustutasid onni.

8. septembril kella 14.02 ajal süütas hooletu lõkkes heina põletaja Põlva vallas Miiaste külas koristatud viljapõllu. Päästjad kustutasid poolele hektarile levinud tulekahju ja selgitasid, et tuulise ilmaga on lõkkepõletamine keelatud, sest selle levikut lõkkeasemest kaugemale on keeruline takistada.