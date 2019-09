Valgamaalase maja soojendab ainulaadne reheahi

Reheahi reedab, et maja puhul on tegemist vana rehielamuga. Kirsipuu sõnutsi see just nii ongi. Ta teab täpselt, et selles rehetares elas tema vanaisa, samuti isa. Loa krundil toimetada sai tema vanaisa tollaselt mõisnikult von Stryckilt 1871. aastal. Praegune peremees ei oskagi täpselt öelda, millal rehielamu ehitati.