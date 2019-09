Suure finaali eel on vutitiimid võidujanused

Meeskonna kapten Raul Lehismets tõi välja, et tiim on esmakordselt klubi ajaloos väikese karika finaalis. «Täna on meil võimalik mängida Eesti jalgpalli mekas ja seda peab täiega nautima. Kuigi vastane on kogenum, siis kindlasti tekivad meil omad võimalused edu saavutamiseks. Jäänud on ainult üks mäng, täna tuleb endast kõik väljakule jätta. Eks siis näha, mis tulemuse see annab.»