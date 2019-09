Serviti alustas meistriliigat võiduga

Kohtumine algas Servitile vaevaliselt ja ootamatult jäädi kodusaalis tagaajaja rolli. Mõneti on see selgitatav sellega, et nii Kristjan Muuga, Henri Sillaste kui Eston Varuskile anti luba jälgida mängu tribüünilt ja mänguaega said seeläbi eelmisel hooajal Coop Põlva ridades mänginud pallurid. Kuid hoolimata vaevaliselt algusest sai Serviti siiski mängu enda kontrolli alla ning stabiiliselt suurendati edu, võites nii poolaja kui ka terve mängu.